نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجميد نجم الزمالك واستبعاده من المعسكر.. والجزيري ينجو من مقصلة الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الرياضي إبراهيم عبدالجواد عن مستجدات هامة تتعلق بوضعية اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أن المدافع التونسي أحمد الجفالي لم يعد ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الراهن.

تجميد نجم الزمالك واستبعاده من المعسكر

وخلال مداخلته على قناة "أون سبورت"، أوضح عبدالجواد أن الجفالي تغيب عن معسكر الفريق لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث كان من المفترض أن يتم إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، إلا أن الصفقة تعثرت لأسباب غير معلنة، ولم تُستكمل حتى الآن. هذا التعطيل جعل من مستقبل الجفالي مع الزمالك غير واضح، خاصة بعد غيابه المتكرر، وآخرها تغيبُه عن تدريبات المعسكر اليوم أيضًا، مما أثار علامات استفهام حول موقفه النهائي داخل النادي.

وفي سياق آخر، طمأن عبدالجواد جماهير الزمالك بشأن استمرار المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال باقٍ مع الفريق، ولا توجد أي مؤشرات رسمية حتى اللحظة توحي بإمكانية رحيله أو انتقاله خلال فترة الانتقالات الجارية.