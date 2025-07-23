نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد يهاجم إدارة الزمالك والمدير الرياضي: "لا توجد استراتيجية واضحة.. والأهلي يسبقنا بأشواط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، موجهًا انتقادات لاذعة إلى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مؤكدًا أن النادي يفتقر إلى رؤية واضحة أو استراتيجية معلنة لإدارة شؤون فريق الكرة.

تامر عبد الحميد يهاجم إدارة الزمالك والمدير الرياضي

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الكلاسيكو" على قناة ON، أوضح عبد الحميد أنه على تواصل دائم مع عدد من مسؤولي الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بهم طيبة، وأن جميع تصريحاته تأتي بدافع حبه وغيرته على النادي فقط، وليس له أي أهداف شخصية.

وأضاف: "أتحدث هنا من منطلق مصلحة الزمالك، ولا شيء آخر. نحن كجمهور وأبناء النادي نبحث عن خطة عمل واضحة، لكن للأسف، لا نعلم شيئًا عن استراتيجية المدير الرياضي چون إدوارد. نعم، هو شخصية محترمة ولديه رغبة في النجاح، وهذا أمر يُقدَّر، ولكن أين هي خطته؟ ولماذا لم يعلن عن أهدافه حتى الآن؟".

كما وجه عبد الحميد نقدًا لمجلس إدارة الزمالك، قائلًا: "ليس فقط چون إدوارد، بل مجلس الإدارة بالكامل لم يخرج ليشرح للجماهير أو أبناء النادي ما هي خطته للموسم أو للمستقبل. نريد أن نفهم كيف تسير الأمور داخل النادي، لكن كل شيء يتم خلف الكواليس دون شفافية".

وانتقل عبد الحميد للحديث عن المقارنة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي يدير الأمور باحترافية أعلى ويعتمد على أبناء النادي في المناصب القيادية، قائلًا: "الأهلي أسند مهمة المدير الرياضي لأحد أبنائه، كما أن إداراته تضم العديد من اللاعبين القدامى الذين يعرفون قيمة النادي وتاريخه. في المقابل، الزمالك لا يمنح أبناءه هذه الفرصة، أين هم من مناصب الإدارة؟".

واختتم عبد الحميد تصريحاته بنبرة من الحزن والقلق، قائلًا: "الفجوة بيننا وبين الأهلي تزداد يومًا بعد يوم. الأهلي يسير بخطى ثابتة ويتواصل مع شخصيات بحجم لابورتا رئيس برشلونة، في محاولة لبناء مشروع عالمي يبدأ من حيث انتهى الآخرون. الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأنه بطولة أسبوعية، ولديه خمسة فروع منتشرة في الجمهورية. في المقابل، الزمالك يعيش في حالة من التخبط".