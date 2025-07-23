نجم الزمالك السابق ينتقد الإدارة: لا أحد يعلم ما هي استراتيجية چون إدوارد

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر الكابتن تامر عبد الحميد، نجم خط وسط نادي الزمالك السابق، عن حالة من الاستياء الشديد إزاء التراجع الملحوظ في أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المواسم الأخيرة، مؤكدًا أن احتلال الزمالك للمركز الثالث في جدول الدوري لم يعد مقبولًا على الإطلاق بالنسبة لجماهير القلعة البيضاء، التي اعتادت المنافسة على الصدارة والبطولات.

نجم الزمالك السابق ينتقد الإدارة بسبب جون إدوارد

وخلال مداخلته التلفزيونية في برنامج «الكلاسيكو»، الذي يُعرض على شاشة قناة «أون تايم سبورتس»، قال عبد الحميد: "كنت أتألم حينما كان أصدقائي من جماهير الأهلي يسخرون قائلين إن الزمالك لا يصل إلا للمركز الثاني فقط.. واليوم، أصبحنا في المركز الثالث، وربما قد نشهد ما هو أسوأ في الموسم المقبل، فقد ننحدر إلى مراكز أكثر تدنٍ، وهو أمر لا يليق بمكانة الزمالك وتاريخه".

وانتقل عبد الحميد للحديث عن هوية القائمين على الإدارة الرياضية داخل نادي الزمالك، معربًا عن استغرابه من وجود شخصيات غير مرتبطة بتاريخ النادي أو انتمائه الحقيقي، وتحديدًا عندما ذكر اسم چون إدوارد، قائلًا: "يُقال إن چون إدوارد من مشجعي الأهلي.. وهنا أتساءل: هل من المنطقي أن نرى مشجعًا زملكاويًا يدير ملف الكرة داخل النادي الأهلي؟ بالطبع لا، إذًا كيف نرضى بذلك في الزمالك؟".

وأضاف نجم الزمالك السابق بنبرة من التحذير والقلق: "أين هي الاستراتيجية التي يسير عليها چون إدوارد؟ لا أحد يعرف عنها شيئًا، ولم تُعرض على الجمهور أو حتى تُشرح لأبناء النادي. أنا لا أنكر أنني أقدّر الشخص الطموح الذي يسعى لتحقيق النجاح، لكن غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية يثير علامات استفهام عديدة. ومجلس الإدارة أيضًا لم يقدم لنا أي توضيحات بشأن الأهداف والخطط المستقبلية".

كما وجه عبد الحميد نقدًا حادًا لإدارة النادي بخصوص تهميش أبناء الزمالك وعدم منحهم أدوارًا في المنظومة الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن ذلك يضعف الروح والانتماء داخل النادي، وقال: "في الوقت الذي نرى فيه النادي الأهلي يعتمد على أبنائه في المناصب الحساسة، ويعيّن مديرًا رياضيًا من أبناء النادي، نحن في الزمالك نفتقد لهذا الانتماء.. أبناء الزمالك لا يتواجدون في مواقع التأثير والقرار".

وفي ختام حديثه، لفت تامر عبد الحميد النظر إلى الفجوة المتزايدة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، مشددًا على أن هذه الفجوة لا تقتصر فقط على البطولات، بل تمتد إلى البنية التحتية والتخطيط المستقبلي، حيث قال: "الأهلي أصبح يتعامل مع مؤسسات رياضية عالمية مثل برشلونة، ويخطط لتطوير ملعبه من خلال لقاءات مع لابورتا نفسه، ويحقق دوري أبطال إفريقيا بانتظام.. أثنين وخميس كما نقول بالعامية! الأهلي اليوم يمتلك 5 فروع ويواصل التوسع، في حين أننا في الزمالك نُعاني من التخبط وعدم الاستقرار، والفارق بين الناديين يزداد يومًا بعد يوم".