إيكيتيكي يجتاز الفحوصات الطبية في ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - خضع الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت للفحوصات الطبية مع ليفربول تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف النادي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول بصدد الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي إيكيتيكي

واجتاز إيكيتيكي الفحوصات الطبية بالفعل، بعدما خضع لها، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي، إكس.

وسيوقع الفرنسي هوجو إيكيتيكي عقدًا مع ليفربول الإنجليزي لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، وذلك لتدعيم مركز الهجوم، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي إلى الريدز قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ستكلف خزينة الريدز 95 مليون يورو.

وانضم هوجو إيكيتيكي إلى فرانكفورت الألماني في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بمقابل 16.5مليون يورو.

وقدم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا، موسمًا استثنائيًا مع فريقه الألماني، حيث خاض 48 مباراة بكافة المسابقات، سجل 22 هدفًا، وصنع 12 تمريرة حاسمة.