نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصري لـ "دوت الخليج الرياضي" | حقيقة فشل صفقة تيدي أوكو مع الزمالك.. والسر "إبراهيما نداي"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الآونة الأخيرة تقارير تشير إلى أن فشل صفقة انضمام النجم الكونغولي تيدي أوكو إلى نادي الزمالك جاء بسبب "سجل اللاعب مع الإصابات"، وهو ادعاء غير صحيح على الإطلاق.

وعلمت "دوت الخليج الرياضي" من مصادر خاصة أن السبب الحقيقي وراء تراجع اللاعب عن الانتقال إلى القلعة البيضاء لم يكن بدنيًا، بل ماليًا وإداريًا بحتًا، بعد أن أجرى تيدي أوكو اتصالًا مباشرًا مع زميله السابق في سويسرا ونجم الزمالك السابق، إبراهيما نداي، الذي شرح له بالتفصيل طبيعة المشاكل المالية والإدارية داخل النادي، وحذرّه من صعوبة الحصول على المستحقات في موعدها.

هذا الحديث دفع اللاعب لإعادة تقييم الموقف، ليقرر في النهاية رفض عرض الزمالك**، رغم الترحيب الأولي بالانضمام للنادي.

أرقام بدنية تُكذب الشائعات

من الناحية البدنية، يمتلك تيدي أوكو سجلًا نقيًا وخاليًا من الإصابات طوال آخر موسمين، ما يدحض تمامًا ما تم تداوله بشأن مخاوف الزمالك من حالته الطبية.

موسم 2024/2025

شارك في 37 مباراة من أصل 38 في الدوري.

غاب فقط عن مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وليس لأي سبب طبي.

بدأ 35 مباراة أساسيًا، ودخل كبديل في مباراتين فقط.

لم يتعرض لأي إصابة طوال الموسم.

موسم 2023/2024

لم يغب أيضًا عن أي مباراة بداعي الإصابة.

حافظ على جاهزيته طيلة الموسم، وشارك في جميع المباريات المتاحة لفريقه.

آخر إصابة؟ مارس 2023 فقط!

كانت آخر إصابة تعرض لها اللاعب في 2 مارس 2023، وكانت إصابة طفيفة أبعدته عن مواجهة واحدة أمام إيفردون السويسري، قبل أن يعود بشكل مباشر في اللقاء التالي، دون أي آثار جانبية.

سجل بدني مميز، وجاهزية كاملة موسمين متتاليين، يؤكدان أن تيدي أوكو لم يكن أبدًا سببًا للقلق طبيًا، بل العكس تمامًا.

السبب الحقيقي وراء فشل الصفقة يتلخص في خوف اللاعب من الوضع المالي داخل الزمالك، خاصة بعد تجربته في التواصل مع أحد أبناء النادي السابقين.