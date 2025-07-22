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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أن الأجواء داخل معسكر إعداد الفريق في تونس مثالية للغاية، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية مرتفعة بين اللاعبين، وهناك شغف كبير لبداية موسم قوي يسعى خلاله الأهلي لحصد جميع البطولات.

زيزو: شغفي بالأهلي أكبر من اللعب أمام ميسي.. وأعد الجماهير بموسم استثنائي

وفي حوار شامل خصّ به الموقع الرسمي للنادي، تحدث زيزو عن انطباعاته الأولى داخل الأهلي، مؤكدًا أنه شعر براحة نفسية منذ اللحظة الأولى، خاصة مع استقبال اللاعبين والجماهير له، وقال: "الأجواء في التتش كانت مختلفة، ولم أشعر بأنني غريب عن المكان".

وأوضح زيزو أن فترة الإعداد الحالية مهمة للغاية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وأن الجهاز الفني لديه أفكار متعددة يعمل على تطبيقها قبل انطلاق الموسم، موجهًا إشادة بالمعسكر المقام وسط طبيعة تساعد اللاعبين على تحمل التدريبات القوية.

وأشار إلى أن المنافسة في الفريق قوية وكل مركز به أكثر من لاعب مميز، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات، مؤكدًا أن وجود صفقات قوية يُحمّس الجميع لبذل أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير.

واستعاد زيزو ذكريات أول ظهور له بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن شغفه بخوض أول مباراة مع الفريق فاق شعوره بمواجهة ليونيل ميسي، وأضاف: "قدمنا مباريات قوية لكننا لم نكن موفقين، والقادم أفضل بإذن الله".

وحول تسجيل أول أهدافه، قال: "لا أتعجل الأمر، المهم أن أؤدي دوري بشكل كامل، وأتمنى أن يكون هدفي الأول مع الفريق في انطلاقة الدوري".

وتحدث زيزو عن الضغوط الجماهيرية، موضحًا أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب الفوز في كل مباراة، حتى الودية منها، وأن عليه وزملاءه أن يتعاملوا باحترافية مع كل الظروف.

كما شدد على أن طموحه لا يقتصر على أهداف فردية، بل يسعى لتحقيق موسم تاريخي مع الأهلي، قائلًا: "أبذل 200% من جهدي، وأتمنى الفوز بكل البطولات الممكنة".

واختتم زيزو حديثه برسالة إلى جماهير الأهلي، قال فيها: "شكرًا على دعمكم واستقبالكم لي، متحمس للعب أمامكم في استاد القاهرة، وأتمنى أن أكون على قدر توقعاتكم".