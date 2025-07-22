نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عادل.. الإصرار لا يُهزم! من أطلال خيتافي إلى انطلاقة جديدة من بوابة الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منذ قليل فريق الجزيرة الإماراتي عن ضم النجم المصري إبراهيم عادل قادما من فريق بيراميدز، لمدة خمس سنوات.

ولم تكن هذه الصفقة هي التي ينتظرها اللاعب نفسه، والجماهير المصرية العاشقه للاعبيها المحترفين والداعم الأول لهم في مختلف المراحل التي يمر بها اللاعبين، ورغم أن اللاعب كان يطمح بالإحتراف الأوروبي إلا أنه يرى في إنتقاله للجزيرة الإماراتي بوابة للاحتراف الأوروبي مستقبلا.

الإصرار دائما مفتاح إبراهيم عادل للتألق

وُلد إبراهيم عادل في 23 أبريل 2001 في بورسعيد، مصر، ونشأ في نادي المريخ بالبداية ثم انتقل إلى قطاع الناشئين في بيراميدز في شتاء 2018، منذ أن كان عمره 17 عامًا تقريبًا .

وأصبح لاعبًا أساسيًا مع فريق بيراميدز، شارك في أكثر من 160 مباراة وأحرز نحو 48 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وساهم في فوز النادي بأول بطولتيه: كأس مصر 2024 ودوري أبطال إفريقيا 2025.

ونجح عادل في شد الانتباه إليه بعد تألقه مع منتخب مصر أولمبيًا، وبرز في أولمبياد باريس 2024، وبعده أصبح عنصرًا مؤثرًا في منتخب مصر الأول ويناطح الكبار لحجز مكانه بالتشكيلة الأساسية لمنتخب مصر.

محاولة الانتقال إلى خيتافي الإسباني ولماذا فشلت؟

الصيف 2024: تلقى عرض إعارة من خيتافي بقيمة إجمالية نحو 4 ملايين يورو، دفعت فيها دفعة أولى 350 ألف، والباقي بعد 6 أشهر، مع خيار شراء نهائي بقيمة تصل إلى 5 ملايين، لكن النادي رفض بسبب الخلاف على البند النهائي .

الأزمة الكبرى حدثت عندما قدمت إدارة بيراميدز وكيلًا جديدًا بالرغم من وجود وكيل إسباني مصري متعاقد مسبقًا، وهذا ما رفضته خيتافي تمامًا، فأُلغيت الصفقة رغم موافقة أولية.

اللاعب عبّر عن استيائه عبر وسائل التواصل، ووصفه وكيله بأنه مر بحالة انهيار بعد فشل الصفقة.

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خلال صيف 2025، قدّم نادي الجزيرة عرضًا رسميًا لشراء عقده من بيراميدز بـ 5 ملايين دولار على عقد يمتد 5 سنوات، تقريبًا 30 مليون جنيه مصري .

عرض مالي مغرٍ، إذ عرض عليه راتبًا يعادل ثلاث أضعاف ما كان يتقاضاه في بيراميدز، وسعى النادي لإقناعه ماديًا بالاستفادة القصوى من العرض الإماراتي .

في البداية كان إبراهيم عادل يرفض الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي، ويصرّ على الاحتراف الأوروبي، إلا أن عدم وصول عروض أوروبية مرضية جعل محيطه يُعيد التفكير، وبدا أنه بدأ يفكر بجدية في قبول العرض.



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قدّم نادي الجزيرة الإماراتي عرضًا رسميًا بقيمة 5 ملايين دولار لشراء عقد إبراهيم عادل من بيراميدز، بعقد يمتد لـ5 سنوات .

اللاعب سيحصل على راتب ضخم يعادل 3 أضعاف ما كان يتقاضاه في بيراميدز، مما جعل العرض مغريًا جدًا من الناحية المالية .

كما سيحصل نادي المريخ البورسعيدي، على 20% من صفقة بيع اللاعب، وهو ما يعني حصوله على نحو مليون دولار أيضًا.

لماذا تعتبر خطوة انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي بوابة للاحتراف الأوروبي؟

1. وعد رسمي للاحتراف المستقبلي

حصل إبراهيم عادل على وعد شفهي واضح من إدارة الجزيرة بأنهم سيدعمون انتقاله إلى أوروبا حال وصول عرض يناسب طموحاته، وهو ما كان شرطًا أساسيًا قبل موافقته على الانتقال للخليج .

2. معسكر تدريبي في إسبانيا

فور انتقاله، سينضم إلى معسكر فريق الجزيرة في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن تحضيرات الموسم، وهو فرصة ممتازة ليبقى تحت الأعين الأوروبية ويظهر قدراته في بيئة أوروبية .

3. تعزيز القيمة السوقية

اللعب في الإمارات بمستوى مميز سيزيد من فرص مشاهدة اللاعب من قبل الأندية الأوروبية، وقد يدعم تحسين تقييمه على غرار لاعبين مصريين سابقين الذين انطلقوا من الخليج نحو أوروبا. الأداء القوي هناك سيكون بوابة لزيادة العروض الأوروبية لاحقًا.



"قد تكون أبوظبي ليست الحلم... لكنها الآن أصبحت الطريق، الكرة في ملعب إبراهيم عادل، والإصرار وحده هو من سيعيد الحلم الأوروبي إلى النور، هذه المرة من بوابة أكثر نضجًا واحترافًا. فالنجوم لا تسقط... بل تلمع في توقيت مختلف."