نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يتحرك لتحصين ليفرامنتو وسط اهتمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقد الظهير الإنجليزي الشاب تينو ليفرامنتو، في محاولة لصد اهتمام مانشستر سيتي المتزايد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيوكاسل يتحرك لتحصين ليفرامنتو وسط اهتمام مانشستر سيتي

ويُعد ليفرامنتو، البالغ من العمر 22 عامًا، من أبرز المواهب في مركز الظهير الأيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدّم مستويات قوية مع نيوكاسل في الموسم الماضي، مما جذب أنظار بيب غوارديولا، الذي يراه خيارًا مناسبًا لدعم الجبهة اليمنى في السيتي.

وبحسب التقرير، فإن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض مالي كبير يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن اللاعب، وهو ما دفع إدارة "المكبايس" للتحرك سريعًا من أجل تحسين عقده وتمديده، وضمان استمراره ضمن مشروع النادي الطموح.

ليفرامنتو انضم إلى نيوكاسل في صيف 2023 قادمًا من ساوثهامبتون، وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيل الفريق بفضل سرعته، وذكائه التكتيكي، ومهاراته الدفاعية والهجومية.