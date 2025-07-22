نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع إبراهيم عادل نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع الجناح المصري إبراهيم عادل، قادمًا من نادي بيراميدز، في صفقة ينتظر أن تضيف الكثير لقوة الفريق الهجومية خلال الموسم المقبل.

الجزيرة الإماراتي يحسم صفقة التعاقد مع إبراهيم عادل

ويعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولفت الأنظار بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

اللاعب سينضم لمعسكر الفريق استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد في دوري أدنوك للمحترفين، وسط طموحات كبيرة من النادي في المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.