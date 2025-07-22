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أحمد جودة - القاهرة - أكد فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن تواجد عددًا من النجوم الكبار في الفريق الأحمر عند تصعيده، كان سببًا في عدم حصوله على الفرصة الكاملة للعب، مشددًا: كنت لسه متصعد جديد ومحتاج ألعب، لكن تواجد نجوم كثيرين أبرزهم مؤمن زكريا ربنا يشفيه ووليد سليمان وعمرو بركات وجونيور أجايي وكابتن عبد الله السعيد، صعب الأمور، وبالتالي كان الحل خوض تجربة جديدة، ربما تكون خطوة للعودة من جديد للقلعة الحمراء.

فوزي الحناوي: محدش يقدر يرفض الأهلي.. ومستعد للعب في الزمالك

وتابع "الحناوي" في تصريحات مع أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذلع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد فتوح وصلاح محسن وعمر صلاح وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي أبرز نجوم جيلي، وعندي طموح ارجع الأهلي يومًا ما، وألعب في الفرق الكبيرة، عشان أوصل لأعلى مكان في الكورة، أنا لعبت في أندية كبيرة ولها تاريخ ولسه عندي شغف أكمل وألعب في أماكن أكبر، مضيفًا: محدش يقدر يرفض عروض من الأهلي والزمالك، ومعنديش مشكلة ألعب في الزمالك لأن أي لاعب في مصر نفسه يلعب مع الكبيرين، ويبقى وراه جمهور عظيم زي جماهيرهما، ويضيف لنفسه تاريخ وبطولات.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: الظروف بتحكم حاجات كثيرة في الكورة، والأمور في نادي الاتحاد السكندري في أخر فترة لم تكن على أفضل ما يرام، وبالتالي كان القرار الأفضل هو الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وواصل لاعب حرس الحدود الحالي: قصة انتقالي للاتحاد السكندري بدأت برحيلي عن النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدها انتقلت لنادي سموحة السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة أيضًا، لكن حدث خلاف بين إدارتي الأهلي وسموحة على قيمة الإعارة في الموسم التالي، فأبلغني مسؤولو الأحمر إني هروح سموحة بيع نهائي لمدة موسم، وبالتالي اسمي اتشال من القائمة، ولأني كنت محتاج ألعب عشان المنتخب الأولمبي وعشان عايز ارجع للأهلي، وكان عندي عرض من نادي الاتحاد، وربنا سهل الأمور وخلصنا كل حاجة سريعًا.

واختتم فوزي الحناوي: محدش يقدر يرفض طلب الأهلي حتى لو كان أحسن لاعب في مصر، لكن الحقيقة إن الأهلي مطلبش عودتي وقتها، ورغم إني كنت مرتاح ومبسوط في سموحة، لكن فرصتي كانت هتبقى قليلة في المشاركة بالموسم الثاني بعد التدعيمات القوية، وبالتالي قررت أخوض التجربة مع كابتن حسام حسن في الاتحاد السكندري.