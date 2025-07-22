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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

إصابة محمود زلاكة بشد في الخلفية خلال معسكر بيراميدز في تركيا

وتعرض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لآشعة في إحدى مستشفيات مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجا تأهيليا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق بشكل طبيعي.