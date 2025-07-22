ليدز يضم لاعب وسط هوفنهايم
أعلن ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي أنطون ستاش قادمًا من هوفنهايم لمدة أربع سنوات.
وانضم ستاش (26 عامًا)، الذي خاض مباراتين مع منتخب ألمانيا، إلى هوفنهايم في عام 2023 وسجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 71 مباراة مع الفريق.
ويُعد ستاش سادس صفقة يبرمها ليدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع المدافعين البلجيكي سيباستيان بورناو والسلوفيني جاكا بيجول والسويدي جابرييل جودموندسون، بالإضافة إلى لاعب الوسط الأيرلندي شون لونجستاف والمهاجم الألماني لوكاس نميشا.
ويستهل ليدز مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف إيفرتون في 18 أغسطس المقبل.
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