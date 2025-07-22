نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من طفل يحلم إلى نجم في “أولد ترافورد”.. كيف حقق برايان مبيومو حلم الطفولة باللعب لمانشستر يونايتد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم كرة القدم، هناك من يسير طريقه خطوة بخطوة، وهناك من يسابق الزمن ليكتب اسمه في التاريخ، وأصبح برايان مبيومو، الوافد الجديد لمانشستر يونايتد، هو أحد هؤلاء الذين حولوا الحلم إلى حقيقة، بالعزيمة والإصرار.

البداية من مدينة صغيرة… والحلم الكبير بالأولد ترافورد !

ولد مبيومو في مدينة أفالون الفرنسية عام 1999، ونشأ وسط أحلام طفل يعشق كرة القدم ويفترش الأرض ليقلد نجوم مانشستر يونايتد.

كان يحمل حلمًا واحدًا في قلبه: أن يرتدي قميص الشياطين الحُمر، كما ذكر أن أول قميص له في حياته في عالم كرة القدم كان للأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وكان هذا بداية الحلم.

ودخل أكاديمية نادي ترويد الفرنسي بعمر 14 عامًا، وهناك، لاحظ الجميع أن هذا الفتى مختلف، لم تكن موهبته فقط من تلفت الأنظار، بل عزيمته ووعيه المبكر بهدفه كان نقطة ألتفاف الجميع حوله منذ صغره.

وكان أول حديث له بعض الإنضمام لفريق أحلامه: “منذ أن علمت باهتمام مانشستر يونايتد، لم أتردد ثانية، هذه فرصة اللعب مع نادي أحلامي”.

الانفجار في إنجلترا

عام 2019، انضم إلى برينتفورد الإنجليزي، وهناك صنع اسمه كأحد أخطر الأجنحة في البريميرليغ.

أرقام مذهلة صنعها الكاميروني مع برينتفورد:

حيث سجل 70 هدفًا و51 تمريرة حاسمة في 242 مباراة، ونجاح باهر مع فريق كان يُنظر له كأحد الصاعدين الجدد فقط!

وفي موسم 2024–25، تفوق على نفسه وسجل 20 هدفًا وصنع 8، ليصبح من بين أكثر اللاعبين إنتاجية في إنجلترا، مما فتح له أبواب القمة.

الحلم يتحقق… رسميًا لاعبًا في مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع مبيومو في صفقة بلغت 71 مليون جنيه استرليني (65 أساسي + 6 مكافآت)، بعقد يمتد حتى 2030.

ليس مجرد صفقة عادية… بل قصة إصرار وتجسيد لحلم الطفولة. الشاب الذي نشأ يقلد أبطال أولد ترافورد، أصبح اليوم أحد نجومه، مرتديًا القميص رقم 19.

بين فرنسا والكاميرون… واختيار القلب

رغم تمثيله لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية، اختار مبيومو اللعب باسم الكاميرون، موطن والده، وقال حينها:

“كان القرار من قلبي… أشعر بالفخر حين أرتدي ألوان الأسود غير المروضة.”

شارك في كأس العالم 2022، وكان أحد أبرز الوجوه في الجيل الجديد للكرة الكاميرونية.

القادم أعظم… نجم بمواصفات مانشستر

إدارة مانشستر يونايتد ترى في مبيومو اللاعب المثالي للمنظومة الجديدة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، لاعب يجمع بين السرعة، والذكاء التكتيكي، والعمل الجماعي، ولا يزال في عمر 25 فقط.

مدير الكرة بالنادي قالها بوضوح: “لقد أثبت أنه أحد أكثر اللاعبين إنتاجية في إنجلترا، ومع عقلية قوية وطموح لا يتوقف، ننتظر منه الكثير في المرحلة القادمة.”

ويعتبر هذا اليوم هو الأهم في مشوار مبيوموبعد خوضه أول تدريب له رفقة مانشستر يونايتد بمشاركة جميع الصفقات الجديدة للفريق.

لذلك يبقى التساؤل الأهم هل سيكتفي مبيومو بتحقيق حلم الطفولة واللعب لمانشستر يونايتد أم سيساهم في كتابة تاريخ جديد بالمارد الأحمر؟

