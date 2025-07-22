وكيل تشالهان أوجلو يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جوردون ستيبيتش، وكيل أعمال هاكان تشالهان أوجلو نجم إنتر ميلان حقيقة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن احتمال رحيل اللاعب عن النادي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ستيبيتش: هاكان سيبقى في إنتر

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب عملاقي الدوري التركي فنربخشة، وجلطة سراي لضم التركي تشالهان أوجلو.

وقال جوردون ستيبيتش في تصريحات تلفزيونية لقناة "TRT Sport" اليوم الثلاثاء، "هاكان سيبقى في إنتر".

وأضاف: "لا فنربخشة، ولا جلطة سراي، لم يطلب مغادرة إنتر قط، وهو عازم على البقاء. لا توجد مفاوضات مع أندية أخرى".

وانضم تشالهان أوجلو البالغ من العمر 31 عامًا إلى صفوف إنتر في صيف 2021 قادمًا من الغريم التقليدي ميلان في صفقة انتقال حر.

وقدم الدولي التركي موسمًا مميزًا مع الأفاعي الإيطالية، حيث خاض مع الفريق خلال الموسم المنصرم، 41 مباراة بكافة المسابقات، سجل 11 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

