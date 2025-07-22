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أحمد جودة - القاهرة - بات نادي نيوكاسل يونايتد مهددًا بخسارة سباق التعاقد مع جيمس ترافورد، حارس مرمى بيرنلي ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، لصالح مانشستر سيتي، حسب ما أفادت صحيفة "تيليجراف".

مانشستر سيتي يهدد طموح نيوكاسل بخطف حارس إنجلترا الشاب

ويحاول نيوكاسل ضم الحارس البالغ من العمر 22 عامًا خلال الميركاتو الصيفي لتعزيز مركز حراسة المرمى، لكن دخول مانشستر سيتي على خط المفاوضات قد يعقد الصفقة.

ترافورد يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، ولفت الأنظار بأدائه المميز رغم هبوط فريقه بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وفي حال نجاح مانشستر سيتي في التعاقد معه، ستكون ضربة موجعة لطموحات نيوكاسل في تعزيز صفوفه بلاعبين شباب من الطراز الرفيع.