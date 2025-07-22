نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس دياز يضغط للرحيل.. وبايرن ميونيخ يجهز عرضه الحاسم لضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة ESPN أن الجناح الكولومبي لويس دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، لا يزال مصممًا على مغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام متزايد من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

لويس دياز يضغط للرحيل.. وبايرن ميونيخ يجهز عرضه الحاسم لضم نجم ليفربول

وأوضحت المصادر أن دياز يأمل في أن يتقدم النادي البافاري بعرض جديد خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإقناع إدارة ليفربول بالتخلي عنه.

وتأتي رغبة اللاعب في الرحيل رغم اعتماد المدرب الجديد أرين سلوت عليه ضمن خططه للموسم المقبل، حيث شارك دياز في تدريبات الفريق التحضيرية بشكل طبيعي.

وكان بايرن قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الكولومبي، لكنه لم يتقدم بعد بعرض رسمي، بينما ينتظر دياز تحركًا حاسمًا من إدارة النادي الألماني لحسم مستقبله قبل انطلاق الموسم.