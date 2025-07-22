القاهرة ـ أ.ف.ب: تقدم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي باعتذار رسمي إلى ناديه الأهلي، بطل الدوري المصري لكرة القدم، وإدارته وجماهيره، فيما ذكر مصدر بالنادي لوكالة فرانس برس أنه قريب من الانتقال الى فريق كولومبوس كرو الأميركي .ونشر الموقع والمنصات الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الاول رسالة فيديو مصورة من أبو علي، تقدم فيها بالاعتذار لجماهير وإدارة ولاعبي الأهلي، وقال «أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وإدارة النادي واللاعبين وكل شخص له مكان في قلبي على ما بدر مني من تصرفات. لا أريد سوى حب جماهير الأهلي والإدارة، منذ فترة أمر بضغوط أسرية وفعلت أشياء لا أوافق عليها لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات من أي لاعب آخر». ووصف أبو علي علاقته بالأهلي بأنها «رائعة منذ اليوم الأول، وهو النادي الذي جعلني نجماً في كرة القدم وساعدني في الحصول على عروض الاحتراف، ولعبت معه أفضل موسم ونصف في حياتي».

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