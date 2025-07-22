افتتاح أكاديمية نجوم « الغد» الكروية لفريق الحد فـي لوى

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

افتتحت فعاليات أكاديمية «نجوم الغد» لفريق الحد لكرة القدم التابع لنادي السلام أبوابها لاستقبال اللاعبين الناشئين وذلك بملعب الفريق، تهدف الأكاديمية إلى انشاء جيل واعد من البراعم والناشئين يخدم الفرق الأهلية وتعتبر رافدا قويا لها من أجل تطوير المواهب الناشئة والشابة في مجال كرة القدم التي تُعنى بتأهيل وتدريب الفئات العمرية على أسس ومهارات كرة القدم الحديثة، في بيئة رياضية تربوية آمنة ومتكاملة.

وتستهدف الأكاديمية الفئات العمرية من مواليد « 2010م والى 2017م البالغ عددهم (95) لاعبا تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات تدريبية ، بما يتناسب مع الفروقات العمرية والقدرات الفنية لكل فئة. ويشرف على تدريبهم طاقم فني متخصص ضم (16) مدربًا من ذوي الخبرة في مجال تدريب البراعم والناشئين.تقام لهم حصص تدريبية على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع الواحد لمدة (7) اسابيع متواصلة - ويركز البرنامج التدريبي على تعليم أساسيات كرة القدم مثل التحكم بالكرة والتمرير والتمركز ثم التحرك دون كرة إضافة إلى غرس مفاهيم التعاون والانضباط والروح الرياضية لدى المشاركين

كما حرصت إدارة الأكاديمية على توفير الإمكانيات التي تعزز من فعالية البرنامج التدريبي، حيث تم توفير وسائل نقل آمنة لنقل اللاعبين، بالإضافة إلى توفير وجبة غذائية يومية متكاملة لضمان صحة المشاركين ونشاطهم أثناء التدريبات، وتعد هذه مبادرة في إطار سعي فريق الحد لتأهيل جيل جديد من اللاعبين الواعدين عبر منهج تدريبي علمي لبناء المهارات منذ الصغر وتوفير بيئة محفزة على التعلم والنمو الرياضي المستدام.