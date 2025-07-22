بكين ـ أ.ف.ب: كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم امس عن نيته إنشاء منتخب وطني للرياضات الإلكترونية، في مبادرة تأتي على بُعد أسابيع فقط من فشل منتخبه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026. وقال الاتحاد الصيني في بيان إن المنتخب المُزعم إنشاؤه سيشارك في مسابقات ألعاب الفيديو «التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجهات أخرى». وأقال الاتحاد الصيني للعبة الشهر الماضي المدرب الكرواتي لمنتخبه الأول برانكو إيفانكوفيتش بعد أسابيع عدة من الخسارة أمام أندونيسيا 0-1، الأمر الذي قضى فعليا على آمال الصين بالتأهل إلى كأس العالم.ويحتل المنتخب الصيني للرجال المركز 94 في التصنيف العالمي لـ«فيفا»، لكن الرياضات الإلكترونية شهدت ازدهارا في البلاد في السنوات الأخيرة.

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