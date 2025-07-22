أربعة لاعبين يمثلون سلطنة عمان فـي منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

تشارك سلطنة عُمان في منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 يوليو الجاري، في صالة SEF Arena، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وسلطنة عُمان.

ويُعد هذا الحدث الخليجي أحد أبرز البطولات الإقليمية التي تسلط الضوء على تنامي الاهتمام الرسمي والشعبي بالرياضات الإلكترونية، خاصة مع إدراج لعبتين من أكثر الألعاب تنافسية وشعبية، وهما: EA FC 25 وStreet Fighter 6.

ويمثل سلطنة عُمان في هذا الدوري الإلكتروني أربعة من أبرز لاعبيها من ناديي السيب والنهضة، وفق التوزيع التالي: وهم: من نادي السيب كل من اللاعب فهر الكندي في لعبة EA FC 25 واللاعب اليزن المعشري في لعبة Street Fighter 6 ومن نادي النهضة: اللاعب صالح الغساني في لعبة EA FC 25 واللاعب طه اللواتي في لعبة Street Fighter 6. ويأمل الجمهور العُماني أن يتمكن هؤلاء اللاعبون من تمثيل السلطنة بأفضل صورة، وتحقيق نتائج مشرّفة تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في السلطنة من حيث التنظيم، التدريب، والبنية التحتية.وقد أعرب عدد من المهتمين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بمشاركة السلطنة في هذا المحفل الخليجي، و مؤكدين أيضا أن مشاركة أندية مثل السيب والنهضة هي دلالة واضحة على جدية الأندية العُمانية في تبني ودعم المواهب في مجال الرياضات الإلكترونية، وإيجاد بيئة تنافسية تدفع الشباب نحو التميز.