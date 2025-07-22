نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال ينهي اتفاقه مع سبورتنج لشبونة لضم جيوكيريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى أرسنال الإنجليزي اتفاقه مع سبورتنج لشبونة البىتغالي على ضم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال

ومن المنتظر، أن يصل السويدي فيكتور جيوكيريس إلى لندن خلال الساعات القادمة، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى الجانرز، لتدعيم الخط الأمامي، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن أرسنال أتم اتفاقه مع سبورتنج لشبونة على التعاقد مع المهاجم السويدي مقابل 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو، وسيخفض وكيله عمولته.

وأضافت التقارير، أن فيكتور جيوكيريس سيوقع عقدًا مع الجانرز لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

وشهدت الأيام الأخيرة، محاولة من جانب مانشستر يونايتد لضم جيوكيريس، إلا أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى آرسنال حسمت الصفقة.

وانضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 27 عامًا إل سبورتنج لشبونة في صيف 2023، قادمًا من كوفنتري سيتي الناشط في التامبيونشيب بمقابل 24 مليون يورو.

وقدم فيكتور جيوكيريس موسمًا استثنائيًا مع الفريق البرتغالي خلال العام المنصرم، حيث خاض مع الفريق 51 مباراة بكافة المسابقات، سجل 54 هدفًا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

