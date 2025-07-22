يوفنتوس يتعاقد مع كونسيساو بشكل دائم

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد يوفنتوس الإيطالي بشكل نهائي مع المتألق تشيكو كونسيساو، قادمًا من بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس يضم البرتغالي تشيكو كونسيساو

وكان يوفنتوس قد حصل على خدمات البرتغالي تشيكو كونسيساو في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووصل الجناح البرتغالي إلى إيطاليا صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام بشكل دائم إلى صفوف يوفنتوس، وذلك لتدعيم مركز الخط الأمامي، قبل بداية الموسم المقبل.

ووقع كونسيساو الذي يبلغ من العمر 22 عامًا الذي أعير إلى اليوفي في يوليو الماضي، عقدًا لمدة خمسة أعوام مع النادي الإيطالي، لينتهي في 2030.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الجناح البرتغالي إلى يوفنتوس، كلفت خزينة النادي الإيطالي مليون يورو، يُدفع على أربعة أقساط.

وخاض تشيكو كونسيساو البالغ من العمر 22 عامًا مع اليوفي خلال الموسم المنصرم، 40 مباراة بكافة المسابقات، سجل 7 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.