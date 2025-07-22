مانشستر يونايتد يطارد حارس الأرجنتين.. وأستون فيلا يُربك الصفقة

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر نادي مانشستر يونايتد بجدية في التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حامي عرين أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يطارد حارس الأرجنتين.. لكن سعر أستون فيلا يُربك الصفقة

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر وضعوا مارتينيز، البالغ من العمر 32 عامًا، ضمن قائمة المرشحين لتعزيز مركز حراسة المرمى، لكنهم يواجهون عقبة كبيرة تتمثل في تقييم أستون فيلا للاعب بـ40 مليون جنيه إسترليني.

ويمثل هذا الرقم عائقًا أمام تقدم المفاوضات، خاصة في ظل محاولات يونايتد للالتزام بميزانية محددة هذا الصيف، مع حاجتهم لتدعيم عدة مراكز داخل الفريق.

يُذكر أن مارتينيز يعد من أبرز حراس الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، وساهم بقوة في تأهل أستون فيلا لدوري أبطال أوروبا، كما كان أحد أعمدة منتخب الأرجنتين في الفوز بكأس العالم 2022.