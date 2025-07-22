الرياضة

طارق يحيي: "مفيش فايدة من فتوح ولازم قرصة كبيرة"

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طارق يحيي: "مفيش فايدة من فتوح ولازم قرصة كبيرة"

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أحمد جودة - القاهرة - طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، من إدارة الزمتالك اتخاذ قرارات قوية تجاه تصرفات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

طارق يحيي: "مفيش فايدة من فتوح ولازم قرصة كبيرة"

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تكرار الأخطاء التي يفلعها فتوح يدل أنه مفيش فايدة في اللاعب.

وأضاف: أحمد فتوح يحاتج إلى قرصة ودن كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك لا بد أن يدرك ذلك جيدا.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية.

وأختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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