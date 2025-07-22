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أحمد جودة - القاهرة - طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، من إدارة الزمتالك اتخاذ قرارات قوية تجاه تصرفات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

طارق يحيي: "مفيش فايدة من فتوح ولازم قرصة كبيرة"

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تكرار الأخطاء التي يفلعها فتوح يدل أنه مفيش فايدة في اللاعب.

وأضاف: أحمد فتوح يحاتج إلى قرصة ودن كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك لا بد أن يدرك ذلك جيدا.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية.

وأختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه.