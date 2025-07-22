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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى نجم اللكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة يسير بخطى ناجحة مع جون إدوارد المدير الرياضي

طارق يحيي لـ" فتوح": اسمع النصيحة " يا ابن الناس" اللي بتعمله هينهي مسيرتك مبكرًا

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الزمالك بيشتغل صح في الفترة الاخيرة ونتمنى ان تكون الصفقات تعمل لصالح للزمالك، وسعداء بما يحدث في الزمالك الفترة الاخيرة

وأضاف: ربما يكون لدينا ملاحظات ولكن علينا تلاشي ذلك ولاعب الزمالك لا بد ان يتحمل الضغوطات ودي اهم ما يميز اللاعب، وبمجرد الدخول من بوابة الزمالك الأمور تختلف الف درجة

وتابع: لا بد ان نمنح الوقت الكافي ليانيك فيريرا للوقوف على امكانيات لاعبيه جيدا، وكنت اتمنى اقامة معسكر الزمالك والمباريات الودية بدري عن كدا

وعن أزمة أحمد فتوح، انتقد طارق يحيى اللاعب مؤكدا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه و

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية.

