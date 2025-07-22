نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ننتظر اعتذار جبريل الرجوب!! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن جماهير النادي الأهلي رفضت الاعتذار الذي تقدم به المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد كل الصخب الذي صاحب أزمته الأخيرة ومطالبته بالرحيل إلى الدوري الأمريكي.

شبانة: ننتظر اعتذار جبريل الرجوب!!

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان تبريرات وسام كانت مقنعة قياسا بتصرفاته وحديثه غير مرتب.

وأضاف شبانة أن وسام فضح جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعدما تبرأ من البيان الذي أصدره الأخير والذي طالب من خلاله بتوفير الحماية اللازمة لوسام.

وأكمل شبانة بأن الرجوب هو المطالب الآن بتقديم اعتذار رسمي لمصر والأهلي بعدما اظهر وسام كذب ادعاءاته.

وأتم شبانة بأن مصر ليست بحاجة لتصريحات وسام عن كونها بلد الأمن والأمان مؤكدا أن قيمة وقدر مصر أكبر بكثير من تصريحات لاعب كرة قدم.

