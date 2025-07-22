نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد إلى برشلونة.. تعرف على حلمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الصحافة الإسبانية عن حلم راشفورد المنتقل حديثًا على سبيل الإعارة لمدة موسم من مانشستر يونايتد إلى برشلونة، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.

كان فريق برشلونة يتحرك من أجل ضم جناح اتلتيكو بلباو نيكو ويليامز، لكن فشلت الصفقة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب أو نادي إقليم الباسك ثم تجديد عقده.

حلم راشفورد

خـــبـــر » LaVanguardia

نية وهدف راشفورد: إقناع النادي بالتوقيع معه الصيف القادم.



راشفورد اليوم لم يتدرب مع المجموعة، فقط حضر الجلسة التحضيرية، ومن ثم عمل مع المدرب البدني.

راشفورد لم يشارك بشكل كامل في جميع التمارين، لكنه حضر الأحاديث التكتيكية ليبدأ في الاندماج مع المجموعة والتأقلم مع اللغة

