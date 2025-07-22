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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة الكابتن حسن شحاته أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للفريق وللمنتخب المصري، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، عقب خضوعه لجراحة أمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

بعد تعرضه لوعكة صحية.. حسين لبيب يزور حسن شحاتة في المستشفى

وتواجد الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بصحبة رئيس النادي، في المستشفي وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

وكان الكابتن حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجئة أمس، وخضع على إثرها لعملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

