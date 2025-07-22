نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول السابق لـ «دوت الخليج الرياضي»: محمد صلاح شخص رائع.. أعرف الأهلي ولم أشاهد عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر التفاصيل الفنية الصغيرة في الساحرة المستديرة، أحد أبرز الأمور التي يعتمد عليها مدربي كرة القدم حول العالم، سواء كانت الضربات الثابتة أو التحولات الهجومية، كذلك أيضا رميات التماس.

نعلم جيدا، أن الفرق الأوروبية تعامل كرة القدم بمبدأ العلم، وليس العشوائية، لذلك أصبح مدرب رميات التماس جزء لا يتجزأ من الجهاز الفني للفرق الكبرى.

في سياق متصل، تمكن «دوت الخليج الرياضي» من إجراء حوارا صحفيا مع مدرب رميات التماس لفريق ليفربول السابق المدرب الدنماركي توماس جرونيمارك، مساعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ليفربول سابقا.

وخاض توماس العديد من التجارب التدريبية حول العالم، مع العديد من الفرق الكبرى، والتي من أبرزها:

ليفربول الإنجليزي، بروسيا دورتموند الألماني، اياكس الهولندي.

في البداية.. هل من الضروري لأي فريق أن يكون لديه مدرب لتنفيذ رميات التماس؟

بالطبع لا.. ليس ضروريا، لكن يجب أن يكون لدى الفرق والمدربين المعرفة الصحيحة لتنفيذ رميات التماس، لأن معظم الفرق حول العالم متوسطة وقد تكون سيئة جدا في تنفيذ رميات التماس.

ما هو السر وراء عملك كمدرب لتنفيذ رميات التماس؟

رميات التماس ليست مجرد لعبة، بل تكمن في حسن التصرف بالكرة، كذلك مرتبطة بالشق الدفاعي والهجومي، ووقوف اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، والذي دفعني إلى الدخول في هذا المجال هو كيفية تطوير رميات التماس والتعامل معها بذكاء.

عملت كمدرب لتنفيذ رميات التماس منذ 20 عاما، وتمكنت من تحقيق 15 لقبا، واشتغلت في العديد من البلدان، آخرها عملي الآن في دولة اليابان، كما عملت في إسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ما رأيك في قيام باريس سان جيرمان بإخراج الكرة من الملعب ثم الضغط بقوة على الخصم من رمية التماس؟

حقيقة الأمر أنه فعل ممل، لكن فريق باريس يعلم جيدا خطورة رميات التماس، كذلك أيضا يعلموا أن معظم المنافسين لا تجيد تنفيذ رميات التماس، لذا يقوموا بركل الكرة خارج الملعب، من أجل ممارسة الضغط العالي على المنافس.



كيف ينفذ الفريق رمية التماس بشكل صحيح ضد باريس سان جيرمان؟

أهم شيء في تنفيذ رميات التماس عامل السرعة، وتنظيم وقوف اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، كذلك أيضا خلق مساحات داخل الملعب.

هل هناك مواقف محددة يتخذها بعض اللاعبين في الملعب عند تنفيذ رميات التماس؟

بالطبع، أعمل بنظام كبير، ويجب أن يتوافر لديك العديد من الخيارات عند تنفيذ رميات التماس، لا بد أيضا دراسة المنطقة التي يلعب منها رميات التماس، كذلك دراسة وقوف دفاع المنافس، لذلك هناك العديد من الأشكال والتصميمات المتعلقة برميات التماس.

إذا توفرت المساحة، الفرصة متاحة، ويمكنك استغلالها، لذلك أُراعي العديد من الأمور المتعلقة بلاعبي الميدان عند تدريب رميات التماس، الأمر لا يقتصر على مُنفّذها فحسب، بل يشمل جميع اللاعبين في الملعب.

على سبيل المثال، عندما كنتُ في ليفربول لمدة خمس سنوات، كان من بين الأمور العديدة التي كنا نستخدمها لمحمد صلاح في رميات التماس، أنه إذا كان لاعبًا ضد لاعب آخر في خط الهجوم، كان يجيد حماية الكرة، ثم يمكنك، استخدام أسلوب رميات التماس الذي أُطلق عليه اسم "التمرير الجانبي الكبير"، أي عند الرمي في مساحة واسعة، يجب على اللاعب حماية الكرة، ثم نريد أن يكون هناك ركض ثالث، وهو أمر نستخدمه كثيرًا في ليفربول، ولكن مجددًا، هذا ليس أسلوبًا يُنصح باستخدامه دائمًا.

من هو أفضل لاعب رميات تماس تدرب معك؟

ثنائي فريق ليفربول أندرو روبرتسون واللاعب آرنولد، لكن لم تكن منفذا جيدا لرميات التماس إلا إذا كان اصدقائك داخل الملعب جيدين.

هل هناك فريق تتمنى العمل معه مستقبلا؟

أنا منفتح على جميع الفرق حول العالم، وبالفعل تمكنت من العمل في العديد من فرق العالم.



أخيرًا..ما رأيك في كرة القدم المصرية؟ هل تعرف أي فرق مصرية؟ وماذا عن رأيك في محمد صلاح وعمر مرموش؟

لم أكن متابعا للكرة المصرية، وأتمنى أن تنال جزء من التطوير في لعبة كرة القدم، ولكن شاهدت فريق الأهلي في كأس العالم للأندية، بطبيعة الحال أنا لا أقضي وقتي كله في مشاهدة المباريات، بل استمع إلى الفن والموسيقى.

محمد صلاح لاعب مميز، وشخص رائع، عملت معه لمدة 5 سنوات في فريق ليفربول، دائما يتصرف بحكمة سواء في تسجيل الأهداف أو التمريرات الحاسمة، أما بخصوص اللاعب مرموش، بالفعل سمعت هذا الإسم ولكن لم أشاهده من قبل.

