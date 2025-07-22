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أحمد جودة - القاهرة -

تعتقد أليكسيا بوتياس، نجمة منتخب إسبانيا للسيدات، أن فريقها قادر على إنهاء سلسلة عدم الفوز أمام منتخب ألمانيا، عندما يلتقي الفريقان غدا الأربعاء بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2025).

بوتياس تثق بقدرة إسبانيا على إنهاء سلسلة عدم الفوز على ألمانيا قبل لقائهما بأمم أوروبا للسيدات

وصرحت بوتياس في مقابلة مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية قبل اللقاء المرتقب "دائما ما تكون هناك مرة أولى. الهدف، بالطبع، هو الوصول إلى النهائي، وهذا يعني الفوز على ألمانيا لأول مرة".

وعجز المنتخب الإسباني عن تحقيق أي انتصار على نظيره الألماني في اللقاءات الثماني التي أقيمت بينهما، حيث تلقى خمس هزائم، فيما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات.

وكانت آخر مواجهة بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا للسيدات في أولمبياد باريس الصيف الماضي، حينما فاز منتخب (الماكينات) 1 / صفر، ليحصل على الميدالية البرونزية.

وعندما سُئلت بوتياس عن الطريقة التي يعتزم بها منتخب إسبانيا الفوز على ألمانيا، أجابت قائلة: "بنفس الأساليب التي استخدمناها طوال البطولة".

وحقق منتخب إسبانيا (بطل العالم) نتائج مميزة خلال مشواره في المسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا، حيث حقق فوزا كاسحا 5 / صفر على البرتغال، ثم سحق منتخب بلجيكا 6 / 2، وفاز 3 / 1 على إيطاليا في مرحلة المجموعات، قبل أن يتغلب 2 / صفر على المنتخب السويسري في دور الثمانية.

وتوجت بوتياس بكأس العالم عام 2023 ودوري أمم أوروبا لموسم 2023 / 2024، ومع ذلك، لا يزال الفريق يسعى لحصد أول ألقابه بكأس الأمم الأوروبية.