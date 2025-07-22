موعد مباراة المغرب وغانا في نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم سيدات، مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات.

موعد مباراة المغرب ضد غانا في نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط اليوم الثلاثاء 22 يوليو، مباراة نصف نهائي في كأس أمم إفريقيا للسيدات، بين منتخب المغرب وغانا.

وستنطلق صافرة مباراة المغرب ضد غانا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح منتخب المغرب للسيدات في تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تحقيق الفوز على مالي 3-1 في ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

