نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد إلى تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع لاعب مميز، لكن الإدارة غير مستعدة لدفع مبالغ طائلة مقابل الأسماء المطروحة، رغم اهتمامها الواضح بعدد من اللاعبين البارزين. ويتصدر رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي، قائمة الأسماء المفضلة لدى إدارة النادي الملكي، رغم أن عقده مع بطل إنجلترا يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وبحسب ما نقلته صحيفة Defensa Central، فإن ريال مدريد لا يستبعد فكرة التعاقد مع رودري في المستقبل القريب، حيث ترى الإدارة أنه من أفضل لاعبي خط الوسط المتاحين في السوق حاليًا. ورغم أن الصفقة ستكون مكلفة للغاية هذا الصيف، فإن صيف 2026 قد يتيح فرصة جيدة للظفر بخدماته، في حال تراجعت قيمته السوقية أو تحسنت ظروف التفاوض.

وأشار الصحفي ماركو رويز من صحيفة AS إلى أن ريال مدريد، بعد إنفاقه نحو 178 مليون يورو على صفقات مثل هويسن، ترينت، كاريراس، وماستانتوونو، يسعى الآن إلى ضم لاعب وسط قادر على لعب دور مشابه للنجم المعتزل توني كروس. وأضاف رويز: “الكرة الذهبية تمثل خيارًا مهمًا، والمدريديستا يراقبون رودري هيرنانديز عن كثب.”

حاجة فنية واضحة وسط صعوبات السوق

ورغم امتلاك ريال مدريد أحد أقوى الفرق في العالم، إلا أن الحاجة لضم لاعب وسط مبدع وذكي أصبحت أكثر وضوحًا، خاصة مع اعتزال كروس وتراجع دور مودريتش. وتبحث الإدارة عن لاعب قادر على منح الفريق توازنًا أكبر في منتصف الملعب وتنظيم اللعب بطريقة مشابهة للثنائي التاريخي.

ويبرز فيتينيا ضمن الأسماء التي تحظى بإعجاب إدارة النادي، لكن التعاقد معه هذا الصيف يبدو مستحيلًا بسبب تعقيدات الصفقة وسعره المرتفع.

2026.. فرصة محتملة

تبقى احتمالات ضم رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضعيفة للغاية، خاصة في ظل تمسك مانشستر سيتي باللاعب. ومع ذلك، فإن فرص انضمامه قد تصبح أكثر واقعية في صيف 2026، أو حتى عند نهاية عقده في 2027 كلاعب حر. لكن ذلك سيعتمد على مستواه الفني بعد تعافيه من إصابة في الركبة، خصوصًا وأنه يبلغ من العمر 29 عامًا.

