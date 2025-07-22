نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: يجب أن ندعم جون إدوارد.. والأهلي لديه أزمات عديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مدى رضاه على مستوى جون إدوارد المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها للقلعة البيضاء.

وأكد محمد صلاح في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10":" الزمالك قافل على فريقه وأقام معسكر إعداد وصفقات مميزة، إن شاء الله تنافس الأهلي وبيراميدز".

وتابع:" بات هناك 3 منافسين على البطولات في الموسم الجديد، لأن الزمالك سيعود أقوى، ولكن النادي الأهلي لديه أزمات كثيرة عكس الزمالك".

وأتم محمد صلاح:" جون إدوارد له مننا كل الدعم وفي حالة الاخفاق سيكون هناك حساب وفي حالة النجاح يكمل طريقه مع الزمالك، ونحن معه حتى لو هو أهلاوي، الأهم هو تأدية عمله مع النادي بشكل صحيح".