نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: صفقات الزمالك مميزة حتى الآن.. والأبيض سينافس على البطولات بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بصفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة، تحت إشراف المدير الرياضي الجديد جون إدوارد، الذي يعمل في هدوء تام.

كريم رمزي: صفقات الزمالك مميزة حتى الآن.. والأبيض سينافس على البطولات بالموسم الجديد

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على التلفزيون المصري:" يمكن أن يحدث هجوم كبير على مدير الكرة والمدير الرياضي للزمالك جون إدوارد وللأسف ستكون هجمات موجهه من أشخاص ينتمون إلى الزمالك".

وأضاف:" هناك بعض الأشخاص لا تريد أن يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة ولن تقتنع بتواجد جون إدوارد في حالة اخفاق الزمالك بالموسم الجديد".

واستكمل:" الزمالك كون فرقة قوية قادره على المنافسة على البطولات، وتشكيل فريق الزمالك بيتم على مستوى مميز، الزمالك نادي عظيم وتاريخي والصفقات الجديدة مع المدرب الجديد سيكون بينهم انسجام سريعا بسبب الدعم الجماهيري الكبير".

واختتم كريم رمزي:" هدوء إداري وعمل في صمت والأمور في طريق مستقر؛ والزمالك سيعود على الطريق الصحيح وطريق البطولة والجماهير متفائلة خير بالموسم الجديد".

