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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة تمرد مروان عطية نجم خط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب رغبته في تعديل عقده قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

كريم رمزي يكشف حقيقة تمرد نجم الأهلي بسبب تعديل عقده

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" مروان عطية لم يطلب تعديل عقده مع النادي الأهلي، وعقده مستمر حتى 2029".

وأضاف:" من المقرر أن يحصل مروان عطية، على 13 مليون جنيه تزيد كل موسم مليون جنيه، أين توجد الأزمة في ذلك".

وأتم كريم رمزي:" مروان عطية نفسه هو من طلب الحصول على هذا المبلغ، ولذلك لا يوجد أي مشاكل في الأهلي بشأن العقود".

