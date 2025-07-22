نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عضلية تبعد ألكاراز عن تورنتو للأساتذة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا، اليوم الاثنين انسحابه من بطولة تورنتو للأساتذة، لينضم بذلك إلى الإيطالي يانيك سينر، متصدر تصنيف رابطة محترفي التنس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، اللذين لن يشاركا أيضًا في البطولة الكندية، ذات الألف نقطة.

إصابة عضلية تبعد ألكاراز عن تورنتو للأساتذة

وكتب ألكاراز على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد أسابيع متتالية من المنافسة دون راحة، لن أتمكن من اللعب في تورنتو هذا العام، أعاني من مشكلات عضلية بسيطة، وأحتاج إلى التعافي بدنيًا ونفسيًا لما هو مقبل. أنا آسف للغاية للبطولة ولجمهوري في كندا، أراكم العام المقبل".

وسيشارك في بطولة تورنتو التي تقام على الملاعب الصلبة، من 27 يوليو (تموز) إلى 7 أغسطس (آب)، الألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، والإيطالي لورينزو موسيتي، والدنماركي هولغر رون، واللاعبان المحليان فيليكس أوجيه ألياسيم ودينيس شابوفالوف.

وسيحل الإسباني روبرتو كارباييس، والنمساوي سيباستيان أوفنر، والروسي رومان سافيولين محل سينر وديوكوفيتش ودريبر في تورنتو.