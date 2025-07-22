نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الأهلي: الموسم المقبل سيكون صعبًا ولدينا الطموح لتحقيق البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفريق يحقق استفادة كبيرة من أجواء المعسكر المقام حاليًّا في تونس، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم طموح كبير لتقديم موسم مميز يليق باسم النادي.

وأشاد العش بالتجربة الودية أمام الملعب التونسي، والتي جاءت في مستهل مباريات الفريق بالمعسكر، مؤكدًا أنها كانت فرصة فنية جيدة للاعبين ووسيلة مهمة لزيادة الانسجام الفني والاستعداد للمباريات الرسمية.

وعبّر العش عن سعادته الكبيرة بالانضمام النهائي إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة، مؤكدًا حرصه على أن يكون دائمًا عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وشدد مدافع الأهلي على أن الموسم المقبل سيكون صعبًا، وأن جميع اللاعبين في حالة تنافس إيجابي يصب في مصلحة الفريق، من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن، وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.