نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السعودي وفنربخشة التركي الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في معسكر الإعداد للموسم القادم بمدينة البرتغال، بمواجهة فريق فنربخشة التركي، وذلك يوم الجمعة القادم.

وبدأ معسكر إعداد اتحاد جدة في إسبانيا دون خوض أي مباريات، لكن ركز المدير الفني على رفع معدلات الكفاءة البدنية والخططية، وذلك قبل معسكر المرحلة الثانية في البرتغال.

ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يواجه فريق النصر السعودي في الدور نصف النهائي، يوم التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار مباريات إعداد الفريق السعودي للموسم الجديد 2025-2026.

تقام المباراة على ملعب البوفيرا البلدي، بمدينة أبرشية بدولة البرتغال، وتنقل عبر قناة STC، وذلك بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

ومن المقرر أن يخوض فريق الاتحاد السعودي 4 مباريات في معسكر الإعداد بالبرتغال، وذلك أمام كل من:

جيماريش البرتغالي يوم 26 يوليو الجاري.

فولهام الإنجليزي يوم 30 يوليو الجاري.

بورتيمونينسي البرتغالي يوم 2 أغسطس المقبل.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي نجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي 2024-2025.