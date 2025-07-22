نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الودية القادمة أمام البنزرتي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكر إعداد الموسم الجديد بمدينة طبرقة بدولة تونس، وذلك بمواجهة فريق البنزرتي التونسي، مساء الجمعة القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بأول مباراة له مساء أمس الإثنين، أمام فريق الملعب التونسي، وذلك برباعية مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره فريق البنزرتي التونسي في الثامنة من مساء الجمعة القادم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت تونس.

تنقل مباراة فريق الأهلي والبنزرتي بصورة مجانية وحصرية عبر شاشة قناة الأهلي، وذلك بصوت المعلق الرياضي عصام عبده.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

يذكر أن أن فريق الأهلي سيخوض مباراتين وديتين عقب العودة إلى القاهرة، ولكن لم تحدد الفرق التي سيواجها الأهلي بعد العودة من الأراضي التونسية.