نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك الودية أمام وادي دجلة والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة الختامية أمام نظيره فريق وادي دجلة، وذلك في إطار معسكر إعداد الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء الجمعة القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف المدرب البلجيكي الجديد لفريق الزمالك يانيك فيريرا.

ولم يتحدد نقل المباراة الودية بين فريق الزمالك ونظيره فريق دجلة حتى الآن، ولكن ستكون هناك متابعات لأخبار المباراة عبر منصات نادي الزمالك.

وخاض فريق الزمالك 3 مباريات خلال معسكر إعداد الفريق في العاصمة الإدارية، وذلك أمام فريق أورانج وفاز بهدف نظيف، ثم الفوز بنفس النتيجة أمام فريق رع، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الشمس في ثالث مبارياته الودية بنتيجة 5-4.

ومن المقرر أن ينهي فريق الزمالك معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد القادم الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

يذكر أن فريق الزمالك أبرم 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: المهدي سليمان، أحمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بانزا، آدم الكايد.