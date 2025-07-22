نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والمريخ اليوم في قمة الدوري السوداني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري ديربي ناري بين الغريمين التقليديين الهلال والمريخ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السوداني الممتاز.

ويستضيف ملعب "الدامر"، هذا اللقاء القوي والصعب بين فريقي الهلال والمريخ، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السوداني.

موعد مباراة الهلال ضد المريخ في الدوري السوداني

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد المريخ اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم مصر والسودان والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب فريقي الهلال والمريخ في الدوري السوداني

يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل المريخ صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين.