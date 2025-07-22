نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب إسبانيا غدًا الأربعاء 23 يوليو 2025 على ملعب "ليتريجروند"، وذلك في إطار الدور نصف النهائي بكأس أمم أوروبا للسيدات.

وكان المنتخب الألماني قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام بعد الفوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، كما تأهل الماتادور إلى نفس الدور بعد الفوز أمام سويسرا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية للسيدات

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية للسيدات

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ألمانيا ضد إسبانيا مساء غد الأربعاء، عبر قنواتها.