نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وميلان الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره اي سي ميلان الإيطالي وديًا ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ويحتضن ملعب "الوطني - سنغافورة"، هذه المواجهة اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة آرسنال ضد ميلان الودية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد ميلان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ميلان الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد ميلان ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة الشارقة.