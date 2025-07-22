نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وفرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري، مباراة قوية بين منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم النسائية، مع نظيره المنتخب الفرنسي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات.

موعد مباراة إنجلترا ضد فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد نظيره فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات، وسيتم بث مباراة إنجلترا ضد فرنسا عبر شاشاتها المختلفة