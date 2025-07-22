نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 22- 7- 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع البطولات سواء الودية أو الرسمية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الودية

نابولي × أريترو - 07:00 بتوقيت القاهرة.

سانت غالين × فياريال - 08:00 بتوقيت القاهرة.

ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو - 08:00 بتوقيت القاهرة.

قطر × بلاكبيرن روفرز - 09:00 بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات

المغرب × غانا - 10:00 بتوقيت القاهرة على قناة - beIN SPORTS 5.

إنجلترا ضد فرنسا، 10:00 بتوقيت القاهرة على قناة - beIN SPORTS 3.