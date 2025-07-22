نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيروش تولى قيادة منتخب عربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاتحاد العماني لكرة القدم، الاثنين، عقدًا رسميًا مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ليتولى مهمة قيادة المنتخب الأول لمدة عام واحد.

وكان الاتحاد أعلن يوم الثلاثاء الماضي تعيين كيروش دون الكشف مدة التعاقد.

ووقع العقد من جانب الاتحاد، سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وقال الاتحاد عبر بيان على حسابه بمنصة «إكس»: «يتطلع الاتحاد والمدرب إلى تقديم أفضل المستويات الفنية خلال الفترة المقبلة، وبشكل خاص في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم - المرحلة الرابعة، وما بعدها من مشاركات رسمية».

وأضاف: «تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي بتاريخ 5 أغسطس (آب) المقبل، للحديث عن خطة العمل القادمة وبرنامج المنتخب الوطني».

