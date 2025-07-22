عضو مجلس شباب الزمالك بفلسطين: كايد يتمتع بإمكانيات كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عدي عاطف، عضو مجلس إدارة مركز شباب الزمالك بفلسطين، إن اللاعب آدم كايد يتمتع بـ "إمكانيات فنية كبيرة"، وسيكون إضافة قوية ومميزة للفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وشدد عدي خلال مداخلته ببرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك أن "شعبية نادي الزمالك طاغية في فلسطين"، ولا تتوقف عند حدودها فقط، بل تمتد إلى كل الدول العربية، مما يعكس القيمة الكبيرة للنادي وجماهيريته الجارفة.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين، والفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.