نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين إن حسن شحاتة المدرب الأسبق للمنتخب الأول يخضع لعملية جراحية.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وتقرر خضوعه لعملية جراحية.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك: "يخضع الآن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها لجراحة نسأل الله العلي القدير أن تكلل بالنجاح ويكتب له الشفاء العاجل ويعود لنا ولكل أحبابه وجماهيره في أتم الصحة والعافية".

ويُعد شحاتة من أبرز رموز الكرة المصرية لما حقق من إنجازات في مسيرة حافلة كلاعب وكمدرب.

وتمثلت أبرز إنجازاته في كونه المدرب الوحيد الذي أحرز لقب كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، عندما قاد المنتخب المصري للقب في أعوام 2006 و2008 و2010.

