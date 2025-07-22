نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مغادرة الأهلي.. علي معلول يعود إلى بيته القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو فريق الصفاقسي التونسي على التعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول لاعب فريق الأهلي السابق، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إذاعة «إذاعة موازيك التونسية»، أن اللاعب علي معلول الظهير الأيسر التونسي يصل غدا الثلاثاء للخضوع إلى الكشف الطبي، تمهيدا للانتقال إلى صفوف فريق الصفاقسي التونسي.

غادر معلول كتيبة الأهلي عقب نهاية عقده في الموسم الماضي، بعدما توج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2024-2025.

ويعتبر معلول أحد أساطير كتيبة المحترفين الذين مروا عبر بوابة 3 شارع صالح سليم بالجزيرة، حيث حقق اللاعب أرقام وبطولات، جسدت اسمه في صفحات تاريخ القلعة الحمراء.

ويعتبر اللاعب علي معلول أحد أبناء فريق الصفاقسي الرياضي التونسي، حيث ترعرع بين جدرانه، وبزغ نجمه مع هذت الفريق قبل الانتقال إلى الأهلي في يوليو 2016.

يذكر أن فريق الصفاقسي التونسي ختم الموسم الماضي في المركز السابع من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.