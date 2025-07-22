نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع برشلونة يتجاهل مانشستر سيتي ويوافق على تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي برشلونة، من حسم ملف تمديد عقد أحد نجوم الفريق الكروي الأول وذلك في الفترة الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة يقترب من تمديد عقد المدافع الفرنسي جول كوندي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي ونادٍ أوروبي كبير آخر تواصلا مع اللاعب، لمعرفة موقفه من مغادرة برشلونة.

وأبدى كوندي، عدم موافقته على الاقتراحين والرحيل عن برشلونة في ظل تركيزه على تمديد عقده.

جدير بالذكر أن عقد جول كوندي ينتهي مع نادي برشلونة في يونيو 2027.